Erneut bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Salzburg

Zwei Tage nach einem Tankstellenüberfall in Hallwang-Mayrwies (Flachgau) wurde in der Nacht auf Mittwoch in Salzburg erneut ein bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle verübt. Laut Polizei bedrohte ein Unbekannter kurz vor ein Uhr früh eine Angestellte einer Tankstelle im Salzburger Stadtteil Schallmoos mit einer Pistole und forderte Geld. Er flüchtete mit einem geringen Bargeldbetrag zu Fuß in Richtung Saint-Julien-Straße.