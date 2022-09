Geringe Beute: Raubüberfall auf Tankstelle im Flachgau

In Hallwang im Salzburger Flachgau hat ein maskierter Mann in der Nacht auf Montag bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle eine geringe Menge an Wechselgeld erbeutet. Der Täter bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Revolver ähnlichen Gegenstand, wie ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage erklärte.

Der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Verletzt wurde niemand. Die Fahndungsmaßnahmen laufen.