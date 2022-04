Salzburg: Pkw stürzte mehr als 100 Meter über Steilhang

Einen gehörigen Schreck haben am Donnerstagabend zwei bayrische Urlauber in Pfarrwerfen (Bezirk St. Johann im Pongau) bekommen. Als sie ihren Pkw ausräumten, der vor einem alten Bauernhaus auf 1.000 Meter Seehöhe geparkt war, setzte sich das Auto ohne Insassen auf dem leicht abschüssigen Zufahrtsweg in Bewegung.

Es rollte über einen Steilhang 100 Meter talwärts, überschlug sich und blieb 50 Meter tiefer an Bäumen hängen. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Laut Polizei wurde niemand verletzt.