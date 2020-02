Salzburg montiert Gitter gegen Bettler

Die dafür zuständige Baustadträtin Barbara Unterkofler ( NEOS) sieht in den Aktionen jedoch keine befriedigende Lösung der sozialen Probleme. Für die "öffentliche Ordnung" seien die Maßnahmen zwar wichtig, aber wenn Bettler unter Brücken weggeholt und die Ablegemöglichkeiten für ihr Hab und Gut gesperrt werden, "dann ist das keine Lösung des Problems an sich", zweifelt Unterkofler am Vorhaben.

In den kommenden Wochen sollen die Arbeiter des Wirtschaftshofes die Bettlerlager räumen. Für die Obdachlosen stehen über die Wintermonate zwei Notquartiere der Caritas zur Verfügung: die Arche Süd für Frauen und die Arche Nord für Männer. Beide seien aber völlig ausgelastet. Zudem dürfen Bettler lediglich zwei Wochen in diesen Einrichtungen verbleiben. Dann müssen sie sich eine andere Unterkunft suchen.

Wo die Habseligkeiten der Obdachlosen nach der Räumung hinkommen sollen, werde noch geklärt, heißt es.