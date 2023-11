Ertappter Ladendieb schlug auf Kaufhaus-Detektiv ein

Mit Fäusten ist am Freitagabend ein ertappter 25-jähriger Ladendieb am Salzburger Hauptbahnhof auf den Detektiven eines Supermarktes losgegangen. Der 43-Jährige hatte den jungen Mann in flagranti erwischt, dieser rückte die gestohlenen Waren nicht mehr heraus und versuchte zu flüchten.

