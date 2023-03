Tirol: Rumänen flogen mit Diebstählen in großem Stil auf

Ein 40-jähriger Rumäne sowie eine 36-jährige Landsfrau sind offenbar mit Diebstählen in großem Stil in Tirol aufgeflogen. Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurden bei den beiden rund 100 gestohlene Gegenstände - darunter Elektrogeräte, Baumaschinen und Textilwaren - sichergestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dem Duo konnten mittlerweile Diebstähle in fünf Geschäften nachgewiesen werden, hieß es.

Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingewiesen. Untersuchungshaft wurde beantragt. Die Höhe des genauen Sachschadens war vorerst unklar. Ein Kaufhausdetektiv hatte die beiden nach Angaben der Exekutive am Montag in der Tiroler Landeshauptstadt erkannt, nachdem sie bereits am Samstag zuvor in ebenjenem Geschäft Gegenstände gestohlen hatten. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen wurden schließlich im Pkw der Rumänen Werkzeug, Elektrogeräte und originalverpackte Hygieneartikel gefunden. Daraufhin kam es dann zur Hausdurchsuchung, bei der die Ermittler auf das Diebesgut in großem Ausmaß stießen.