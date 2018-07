Rücktransport: Der Urlaub kann die Existenz bedrohen

Bei dem angesprochenen Fall handelte es sich um eine Versicherte, die im Paradies einen regelrechten Albtraum erlaubte. In Tahiti legte eine virale Lungenentzündung die Reisende flach. Die Frau wurde für 17 Tagen stationär aufgenommen und danach mit dem Ambulanzjet nach Hause geflogen. Das kostete so viel wie ein Einfamilienhaus: Doch eine Auslandsreise-Krankenversicherung deckte die 285.000 Euro ab. Die Wiener Städtische hat pro Jahr mit 140 solcher Rückholtransporte zu tun.

Die Kosten bei Rückreisen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Hatte man laut Wiener Städtischen vor neun Jahren noch rund 10.000 Euro für einen Heimtransport mit dem Ambulanzjet bezahlt, waren es vergangenes Jahr mehr als 31.000 Euro.

Die günstigste Variante, nach Österreich gebracht zu werden, ist per Rettungsauto. Solche Transporte schlagen in Italien, Kroatien oder Deutschland zwischen 800 und 2000 Euro zu Buche. Eine Rückreise mit dem Ambulanzjet aus der Türkei, Spanien/Kanaren oder Ägypten kostet bis zu 20.000 Euro. In Nordamerika oder Asien können schnell Summen um die 70.000 Euro erreicht werden. In ferneren Destinationen wie Australien, Neuseeland oder Südamerika wird leicht die 100.000-Euro-Marke erreicht.

Nicht mitberechnet sind hierbei die Krankenhauskosten. In Ländern wie Spanien, Griechenland oder Türkei werden diese pro Tag zwischen 500 und 1000 Euro beziffert. In den USA kann ein Aufenthalt auf der Intensivstation sogar bis zu 10.000 Dollar kosten.

Auch der ÖAMTC, der solche Rückflüge organisiert (vergangenes Jahr waren es 86, Anm. d. Redaktion), warnt Nicht-Versicherte. „Ein Krankenhausaufenthalt und ein notwendiger Rücktransport können das Urlaubsbudget um das Zwei- bis Dreifache übersteigen. Im schlimmsten Fall können sogar Existenzen zugrunde gehen, wenn ein Patient nicht die finanziellen Mittel hat, seine Behandlung zu bezahlen“, sagen die Experten. Der Schutzbrief plus dem Weltreise-Krankenschutz decke solche Kosten ab.