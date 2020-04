Rückkehrer: Infizierter Soldat nach Österreich heimgeholt

Zwei gesonderte Flüge

Mit dem C-130 "Hercules" Transportflugzeug der Luftstreitkräfte des Bundesheeres von Sarajevo wurden die Heimkehrer abgeholt. Auch Frau und Kind des deutschen Infizierten waren an Bord. Um die anderen nicht zu gefährden, wurden die beiden Corona-Patienten in einem zweiten, gesonderten Flug der Maschine abgeholt. Um die Rückholaktion möglich zu machen, wurde das Transportflugzeug mit einem eigenen medizinischen Modul ausgestattet. Ein "medizinischer Container" wurde dabei in den Rumpf des Flieger geladen, hieß es in einer Aussendung.