Starker Rückgang 2025 bei Verurteilungen nach Fremdenpolizeigesetz

2025 hat es in Österreich 27.620 rechtskräftige Verurteilungen gegeben. Das waren in etwa gleich viele wie 2024 (27.717; minus 0,3 Prozent), teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Der Trend der Vorjahre mit leichten Anstiegen seit dem Tiefstand während der Pandemie 2020 und 2021 setzte sich damit nicht fort, hieß es. Insgesamt wurden 25.195 Personen verurteilt, ein Prozent weniger als im Jahr davor. Auch die Zahl der Delikte sank um ein Prozent (45.506).

2025 waren die größten Deliktgruppen, wie schon in den Jahren zuvor, strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen (rund ein Drittel der Delikte) sowie strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (fast 19 Prozent). Veränderungen gab es bei der drittgrößten Gruppe: Die Zahl der Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent. 2025 machten sie rund 13 Prozent der Delikte aus. Weniger Verurteilungen wegen Mord Innerhalb der insgesamt stabilen Deliktgruppe der strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben gab es größere Veränderungen. So sanken die Verurteilungen wegen versuchten oder vollendeten Mordes um rund 24 Prozent. Ein starker Rückgang (minus 56,2 Prozent) zeigte sich bei Delikten nach dem Fremdenpolizeigesetz, vor allem bei Schlepperei. Delikte nach dem Verbotsgesetz sanken um rund acht Prozent. Die Zahl der Sexualstraftaten, die rund drei Prozent aller verurteilten Delikte ausmachen, blieb fast identisch zum Vorjahr.