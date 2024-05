Warnung vor Betrug: Falsche RTR-Briefe in Umlauf

"Eine solche wird von uns nicht verrechnet, generell schickt die RTR keine Rechnungen an Nutzer. Ignorieren Sie das fingierte Schreiben," heißt es von Seiten der RTR, es handle sich ausnahmslos um Fälschungen. Man solle auf keinen Fall auf den Link klicken, der hinter dem QR-Code aufscheint, so die Warnung.

Die Briefe sind mit nicht geringem Aufwand erstellt, sie sind mit RTR-Logo, Kontaktdaten sowie einem eigenen QR-Code versehen. Hier wird es dann riskant: Wird der QR-Code gescannt, kommt man zu einer gefälschten Website und nach einem weiteren Klick zu einem Formular, in dem man Kontodaten zur Abbuchung besagter "Servicegebühr" bekannt geben soll.

Die RTR habe bereits Schritte in die Wege geleitet, um die Websites, die über die in den Briefen enthaltenen QR-Codes erreichbar sind, offline nehmen zu lassen, heißt es. Falls man bereits Daten auf der gefälschten Website eingegeben hat, solle man sich an die Polizei wenden. Mehr Informationen dazu hier.