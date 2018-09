Rottweiler biss Kleinkind: "Wir töten keine Tiere"

Laut dem Wiener Tierschutzverein (WTV) können die meisten der aufgenommenen Hunde wieder resozialisiert werden. Dass diese eingeschläfert werden, komme kaum mehr vor. „Wir töten keine Tiere. Außer es ist unheilbar krank oder leidet so stark, dass man dies nicht mit Schmerzmittel behandelt werden kann“, erzählt Präsidentin Madeleine Petrovic. Laut ihr würden beinahe alle Hunde wieder resozialisiert werden können. Nur ein Bruchteile bleibe ein Leben lang im Tierheim – wie etwa der Rottweiler. Den neuen Besitzern werde immer die komplette Vorgeschichte erzählt.

„Als Erstes machen wir einen Wesenstest“, schildert Petrovic. Das Verhalten des Hundes wird in bestimmten Situationen analysiert. Also unter anderem, wie der Hund bei einem vorbeilaufenden Menschen reagiert. Bei streunenenden Tieren wird mit den Trainern ein Szenario in einer ungewohnten Umgebung geprobt, wie einem Wohnzimmer. „Und wir üben dann mit elektronischen Geräten, die Lärm verursachen. Zum Beispiel einem Staubsauger“, sagt Petrovic.

Damit sich der Vierbeiner an die Umgebung gewöhnt. Selbiges gilt auch für Tiere, die noch nie in einem Auto gefahren seien. Hierfür stehe ein eigenes Trainingsfahrzeug am Gelände zur Verfügung. Außerdem bietet der WTV ein Programm an, bei dem Kinder Hunden etwas vorlesen. Es wäre für beide Seiten eine Win-win-Situation. „Das Tier gewöhnt sich an das Kind, das vielleicht stottert und vom Hund nicht ausgelacht wird“, erzählt Petrovic.