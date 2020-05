Wienerin durch Blutkonserve mit HIV angesteckt

Bereits vor 15 Jahren hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. Dieser Patient sei aber nicht an Aids gestorben, sondern an der eigentlichen Erkrankung, sagt Universitätsprofessor Wolfgang Mayr, Berater des Roten Kreuzes. Seither wurden sechs Millionen Blutkonserven verabreicht und 14 davon wegen einer HIV-Erkrankung vernichtet. Natürlich ist nicht immer nachvollziehbar, ob es nicht einen ähnlichen Fall gegeben hat, in dem der Ursprung des Virus nicht einwandfrei geklärt werden konnte.

Die aktuell Betroffene erhält Unterstützung von einem mit Millionen dotierten Fonds des Roten Kreuz. Wie hoch die Entschädigung sein wird, ist noch unklar, das werden die Beiräte erst im Laufe des Jahres entscheiden. Alle zuständigen Behörden wurden laut Kerschbaum informiert, die Staatsanwaltschaft allerdings nicht: „Es gibt hier kein schuldhaftes Verhalten“, sagt der Rot-Kreuz-Chef. Dass diese Gefahr bestünde, sei eben in dem vor der Operation unterschriebenen Patientenblatt so zu lesen.