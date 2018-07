Rot-Grün will FP-Landesrat arbeitslos machen

So ungewöhnlich der Schritt in der oberösterreichischen Politikgeschichte auch war, so klar war auch dessen Ende: SPÖ und Grüne forderten am Donnerstag aktionistisch wie parlamentarisch den Rücktritt des FPÖ-Landesrats Elmar Podgorschek. Ihn kann aber ausschließlich dessen eigene Partei absetzen, was die Blauen freilich nicht machten.

Hintergrund war der Auftritt Podgorscheks bei der rechten „Alternative für Deutschland“ (AfD) vor einigen Wochen. Dort wetterte er über „linksgepolte Justiz“ , forderte die „Neutralisierung“ des ORF und meinte gar: „Traue keinem Schwarzen.“ Das traf die ÖVP, die ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ in Oberösterreich hat.

Landeshauptmann Thomas Stelzer bat Podgorschek sowie dessen Parteichef und Vizelandeshauptmann Manfred Haimbuchner zu einem Gespräch, wie es hieß. Die Botschaft danach: Die Sache sei erledigt.

Die Allianz aus SPÖ und Grünen sieht das aber ganz anders. Vor der Landtagssitzung am Donnerstag forderten die elf Mandatare der SPÖ sowie die sechs der Grünen Podgorscheks Rücktritt. „Seine demokratiefeindlichen Aussagen sind keine Privatangelegenheit“, begründete SPÖ-Landesparteiobfrau Birgit Gerstorfer. „Er ist Mitglied der Landesregierung und hat einen Eid auf die Verfassung geschworen.“