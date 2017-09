"Rolling Stones"-Konzert: Veranstalter zufrieden, Fans nicht

Brenzlige Situationen entstehen bei Großveranstaltungen immer wieder. So auch beim Rolling Stones-Konzert am Samstag. Der Veranstalter ist in der Pflicht, alles zu tun, um eine Panik zu verhindern. Das hätte am Samstag besser laufen müssen.

95.000 Besucher wollten nur noch nach Hause. Die Stimmung war zwar den ganzen Tag über gut, aber die nasskalte Witterung setzte vielen zu. Beim Ausgang kam es dann zu einem Gedränge. Zu wenige Ordner wiesen den Massen den Weg, zu wenige Ausgänge wurden geöffnet, zu wenig Polizei war zu sehen.

Aber auch das Publikum ist gefragt. Besucht man das größte Konzert des Jahres, muss man mit Gedränge und Wartezeiten rechnen. Man muss sich bewusst sein, dass es unangenehm werden kann. Man muss sich selbst dazu anhalten, gerade dann ruhig zu bleiben. Die Konzertbesucher bewiesen am Samstag die nötige Disziplin. Ohne dieser sind Großevents wie das Stones-Konzert nicht realisierbar. Aber ein Restrisiko bleibt.