Roland Fürst: „Brauchen Doskozil im Burgenland“

Kein großer Konflikt

Dass die burgenländische SPÖ mittlerweile in der österreichischen Sozialdemokratie eine sehr eigenständige Rolle eingenommen hat, will Fürst gar nicht verneinen. Aber der Konflikt mit der Zentrale in der Wiener Löwelstraße sei teilweise herbeikonstruiert. Dass man bei Themen wie dem Mindestlohn – „auch da findet nun eine große Annäherung statt“ – unterschiedlicher Meinung sei, „das kann eine Sozialdemokratie aushalten“. Und: „Das ist die Qualität gerade in der Sozialdemokratie, dass verschiedene Standpunkte dann auch ausdiskutiert werden können.“

Unterschiedlicher Meinung war man immer wieder bei der Frage von Neuwahlen im Bund. Die Eisenstädter fordern diese schon sehr lange, die Bundespartei ist erst jetzt eingeschwenkt. Wobei es kritische Worte aus dem Burgenland gab, als die SPÖ rund um den Abgang von Ex-Kanzler Sebastian Kurz mithilfe eines Viererpakts die Regierungsgeschäfte übernehmen wollte. Fürst: „Unser Kritikpunkt war, dass wir so einen fliegenden Wechsel nicht wollten.“ Darüber hätten die Wähler entscheiden müssen.