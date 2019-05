Roboter helfen Senioren: Frau Pepperl und ihr Pepper

Bis in das kommende Jahr hinein läuft das Pilotprojekt mit „Pepper“, das österreichweit einzigartig ist. Noch nie zuvor wurde ein Roboter als Unterstützung für demente Menschen eingesetzt.

„Wir versuchen, zu schauen, was braucht eine demente Person? Wir denken da an einen Coach und Begleiter im Alltag“, sagt Steiner. „Das kann ein Notruf sein, wenn etwas passiert, bis zur Erinnerung an Anrufe oder Nachrichten und das Wetter.“

Die erste Testreihe begann vergangene Woche, zwei „Pepper“ sind im Einsatz. Eine Kontrollgruppe erhält zusätzlich Tabletts mit einer speziell vom Verein entwickelten App, mit deren Hilfe die gleichen Übungen und Gedächtnistrainings gemacht werden können wie mit „Pepper“. So wollen die Experten Unterschiede herausfiltern. „Es reicht natürlich nicht, einfach das Tablett da zu lassen oder den Roboter“, betont Steiner. „Du brauchst schon einen Menschen, der mit den Senioren trainiert. Aber der Punkt ist, so ein Trainer kommt oft nur ein Mal in der Woche.“ Dank der Technologie haben diese Klienten jetzt aber die Möglichkeit, so oft zu üben, wie sie wollen.