Riesiges Schlupfloch bei Ausreisetests aus dem Gasteinertal

Der KURIER hatte bereits in der Vergangenheit von Betroffenen Hinweise auf Lücken bei der Ausreise aus dem Gasteinertal in Richtung Kärnten erhalten. Bei einem Lokalaugenschein am Wochenende bestätigten sich diese Beobachtungen. Sowohl um kurz nach acht Uhr morgens, als auch um 18.20 Uhr abends waren keine Polizeikontrolle bei der Ausreise aus Salzburg nach Kärnten vorzufinden. Zur Erklärung: Wer das Gasteinertal mit dem Auto verlassen will, kann dies an diesem Punkt nur mit der ÖBB-Tauernschleuse durch den Tauerntunnel. Diese war, als das Gasteinertal zum ersten Mal abgeriegelt worden war, erst gar nicht in Betrieb genommen worden. Nun verkehrt sie stündlich zwischen Mallnitz (Kärnten) und Böckstein (Bad Gastein) und bietet Testmuffeln offenbar eine wunderbare Umgehung der Testpflicht.

"Wir sind komplett überlastet"

Im Tal zeigt man sich überrascht. Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP): "Ich höre davon zum ersten Mal. Es verdeutlicht aber, dass die besten Regeln nichts helfen, wenn sie in der Realität nicht umgesetzte werden können." Auch der Bezirkshauptmann von St. Johann im Pongau, Harald Wimmer, sagt: "Wir werden dem nachgehen, aber man muss sagen, wir sind komplett überlastet." Die Bezirkshauptmannschaft trifft sich jeden Montag zu einer Besprechung mit der Polizei. "Wir sind ja nicht nur für die Ausreisekontrollen zuständig, sondern das Zustellen der Bescheide, die Qurantäneüberwachung, das Contact-Tracing, wir haben enorm viele Cluster in Schulen, wir müssen die Zeckenimpfung organiseren, die Führerscheine ausstellen..." Die Aufzählung geht noch lange weiter. Nachsatz: "Das lässt sich alles aushalten für zwei, drei Monate. Doch diese Situation dauert seit 4. März." Sogar zu Weihnachten und Silvester seien seine Mitarbeiter im Amt gewesen.

Bei der Landespolizeidirektion Salzburg verweist man darauf, dass die Kontrollen im Gasteinertal an beiden Talseiten eigentlich von 24 Stunden am Tag erfolgen sollten. "Es kann natürlich sein, dass die Kollegen bei der Tauernschleuse zu einem Einsatz wegmussten und deswegen nicht kontrolliert haben", sagt Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Einen fixen Kontrollpunkt, wie in Klammstein, gibt es in Böckstein nicht. Kontrolliert sollte aber dennoch regelmäßig werden.

Die Anwohner in Böckstein, direkt neben der Tauernschleuse, berichten, sie hätten die Polizei "zwei oder drei Mal bei Kontrollen gesehen". Das Gasteinertal ist seit einer Woche abgeriegelt.