Richter strafen wieder mehr

Scheiber

Justizpraktiker sehen das etwas anders. Der Vorsteher des Bezirksgerichts Meidling,Oliver Scheiber, nennt den „ständigen Ruf nach strengeren Strafen“ als eine Ursache des Rückganges der. Gerade ist eine Novelle zum Sexualstrafrecht in Begutachtung, die – längst überfällig – die Fußfessel-Vergabe für Sextäter verschärft. Zugleich aber will der Gesetzgeber wieder an Mindeststrafen drehen, und das wirkt sich lautauf die Grundstimmung unter Staatsanwälten und Richtern aus.

Einen weiteren Grund für den Rückgang bei der Diversion sieht der Gerichtsvorsteher darin, dass diese Erledigungsform mehr Arbeit macht. Besonders deutlich wird das beim Außergerichtlichen Tatausgleich, den die Justiz immer seltener „verordnet“ (2009 waren es noch 6245 Fälle, 2012 nur noch 5518). Täter und Opfer müssen an einen Tisch gebracht werden, die Schadensgutmachung ist zu regeln, die Entwicklung muss überwacht werden, das dauert Wochen bis Monate. Ein Urteil ist schneller gefällt und der Aktendeckel damit rasch geschlossen.

Dabei hat gerade das Opfer vom Tatausgleich mehr als von jeder anderen Form der gerichtlichen Aufarbeitung. Sozialarbeiter vom Verein Neustart helfen, „die Emotionen und Ansprüche des Opfers zu artikulieren und dem Täter die Folgen seiner Handlungen vor Augen zu führen“, wie Neustart-Sprecher Andreas Zembaty sagt. Dadurch wird der „soziale Friede“ wiederhergestellt, die Rückfallsquote ist bei diesen Fällen auffallend gering.

„Man muss für die Diversion ständig werben“, sagt Richter Scheiber, damit nicht irgendwann „totes Recht“ daraus wird.