Rechnungshof zerpflückt Rettungsgasse: Millionen-Kosten, aber kein Nutzen

Bisher wurden in der Rettungsgasse 585 Sünder erwischt, mehr als die Hälfte davon in Niederösterreich. 33.000 Euro Strafgeld wurden eingenommen. Der Rechnungshof fordert daher mehr Kontrollen und die Aufnahme in das Vormerksystem. Im Büro von Verkehrsminister Alois Stöger will man das prüfen und an der Rettungsgasse festhalten: „Es gibt keinen Exit-Wunsch“, sagt seine Sprecherin. Die Asfinag sieht in dem Bericht sogar „eine Bestätigung der Rettungsgasse“. Scharf fällt die Kritik der Grünen Gabriela Moser aus. Die Rettungsgasse sei eine „Honorar-Produktionsmaschine für parteinahe Agenturen“.