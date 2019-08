Rettungsaktion angelaufen: IS-Kinder sollen bald in Wien sein

Der Anwalt der Großmutter, Clemens Lintschinger, hofft im KURIER-Gespräch, dass es nun rasch geht. Schließlich ginge es seines Wissens nach nur mehr um die Ausstellung der Notpässe. Das Außenministerium argumentierte bisher stets, dass es in der Region keine staatlichen Behörden als Ansprechpartner gebe und die kurdische Eigenverwaltung für die Ausreise einen österreichischen Staatsbürgerschaftsnachweis der Kinder fordere. Ministeriumssprecher Guschelbauer bittet um Verständnis, dass aufgrund „erheblicher Sicherheitsrisiken“ weiter keine Details oder ein konkreter Zeitplan genannt werden.

Laut Schmidinger herrscht in der Region nach wie vor Unruhe. Da sei einerseits die Drohung der Türken, einzumarschieren. Andererseits gebe es auch nach dem Sieg über den IS weiterhin islamistische Terrorzellen, die Anschläge verüben. Für die Rückholung, so Schmidinger, müsse entweder eine österreichische Delegation zum Camp fahren, um die Buben zu holen. Oder die kurdischen Kräfte erklärten sich bereit, diese an die syrisch-irakische Grenze zu bringen. Je schneller dies geschehe, desto besser, denn wie Schmidinger hinzufügt: „Vor Ort gibt es viel zu wenig internationale Unterstützung. Mir wurde gesagt, dass im Lager Al-Hol allein bis Mai 300 Kinder ums Leben gekommen sind.“