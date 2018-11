Republik schenkt Wien die Gastromeilen Donaukanal und Copa Beach

Ulli Sima ( SPÖ) darf sich freuen: Im kommenden Jahr bekommt die Wiener Umweltstadträtin 150.000 Quadratmeter Grundstücke in bester Lage, direkt am Wasser. An der Alten Donau, an der Neuen Donau und am Donaukanal.

Und das sogar geschenkt. Von einem FPÖ-Minister.

Entsprechende Informationen des KURIER bestätigen beide Seiten. Grund dafür ist, dass die Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) im kommenden Jahr aufgelöst wird. Über diese 1927 gegründete Konstruktion gehören diese Grundstücke dem Bund, denn die Wasserwege sind Angelegenheit der Republik.