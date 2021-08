Rendi-Wagner lädt SPÖ-Landeschefs zu Heurigen – Doskozil fehlt

Kolportiert werden immer öfter Personen, die SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch nachfolgen könnten. Dieser ist spätestens seit der Email-Affäre, als er Mitarbeiter einfach schriftlich gekündigt hatte, bei vielen Funktionären unten durch. Rendi-Wagner hält aber offiziell weiter an ihm fest.

Dennoch war bereits zu hören, dass ihm vielleicht die Wiener Landesparteisekretärin Barbara Novak nachfolgen könnte. „Sie ist in Wien unabkömmlich“, heißt es dazu aus der SPÖ der Bundeshauptstadt. Zuletzt tauchte auch die Version auf, dass ein starker Landesgeschäftsführer aus einem Bundesland in der Löwelstraße übernehmen soll. Genannt wurde etwa Roland Fürst aus Eisenstadt. „Ich bin mit den Gemeinderatswahlen 2022 und anderen Projekten wie die Weiterentwicklung des Mindestlohns und der Pflege im Burgenland beschäftigt. Außerdem ist mein politisches Engagement mit Hans Peter Doskozil verbunden“, sagt Fürst.

Vielleicht wird am 17. August ein weiterer Name auf den Tisch gelegt, wenn sich Rendi-Wagner mit den Landesvorsitzenden beim Heurigen in Wien trifft. Wobei ein Mann wohl fehlen wird: Hans Peter Doskozil. Er wird an diesem Tag im Ausland sein.

martin gebhart