Religion für viele muslimische Migranten wichtiger als Gesetz

Mehr als 700 Jugendliche in Wien – sowohl mit Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Ländern als auch ohne Migrationshintergrund – wurden in einer vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Auftrag gegebenen Untersuchung befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass starke Islam-Orientierung eine demokratiefeindliche Grundhaltung fördern kann. Auf afghanische, syrische und tschetschenische Jugendliche trifft das besonders zu. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer sinken antidemokratische Grundhaltungen.

Vier von zehn afghanische Jugendlichen – und damit die meisten aller Befragten – gaben an, Gewalt in der eigenen Familie erlebt zu haben. Der Respekt vor Gesetzen ist unter Tschetschenen am geringsten.