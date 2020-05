Reife Semester an der Uni

Ich mag die russischen Lieder, die sind so herzerweichend." Seit ihrer Jugend schwärmt Eva Hain für Russland, von kyrillischen Buchstaben, von Moskau und St. Petersburg. Von der Uni hat sie nie geträumt. Jetzt hat die 62-jährige Oma im Hauptfach Slawistik belegt. Weil die Volkshochschulen in ihrer Nähe keine Russischkurse anboten, ist sie in die akademische Ausbildung gestolpert. "Studieren macht jung", sagt die lebenslustige Frau, die im dritten Lebensabschnitt mehr Bücher wälzt als je zuvor.



Rund 1950 Seniorstudenten gibt es derzeit an Österreichs öffentlichen Universitäten. 85 Prozent davon sind ordentliche Hörer, knapp die Hälfte Frauen.

Familie "Ich werde noch sechs Semester für mein Bakkalaureatsstudium brauchen. Ich studiere nicht auf Zeit, nicht auf den Titel, aber einen Abschluss will ich schaffen", sagt Hain. Nach vier Jahren Gymnasium war für die Tochter eines Maschinenschlossers und einer ungelernten Schneiderin Schluss mit Schule. Kein Verständnis für Englisch und Latein, kein Geld für Nachhilfe. Als sie 1973 einen Versicherungsmathematiker heiratet, spürt sie "großen Druck" aus der Akademikerfamilie. Doch der Versuch, die Reifeprüfung nachzuholen, scheitert. "Ich habe meine eigene Maturaarbeit gemacht", scherzt Hain. Ihre drei Kinder sind "Schlag auf Schlag" zur Welt gekommen.



Mittlerweile ist Hain in Pension, lebt allein in Wien und verbringt die meiste Zeit auf der Uni. "2010 hätte ich in einer Woche drei Prüfungen gehabt, da bin ich krank geworden. 2011 habe ich drei Prüfungen an einem Tag mit gutem Ergebnis abgelegt", erinnert sie sich an ihre Anfangsschwierigkeiten. Die Studienberechtigungsprüfung dagegen war keine Hürde, Schwellenangst nie Thema. Selbst der Umgang mit Internet und Computer gelang problemlos: Eines Tages musste ein Proseminar über die Lernplattform absolviert werden. "Ich habe junge Studenten angesprochen, die waren sehr hilfsbereit", erzählt die kontaktfreudige Frau mit Sinn für Esoterik.



Der Austausch mit den jungen Kollegen funktioniert auch im Uni-Alltag gut: "Die Jungen fragen, ob sie unsere Unterlagen kopieren dürfen, und wir, ob sie uns beim Computer helfen", beschreibt Hain. Man habe seine persönlichen Vorlieben ungeachtet des Alters. Und so etwas wie "Die Alte gehört hinaus" hat Hain noch nie gehört. Vielmehr profitieren Alt und Jung voneinander: "Ich gehe mit mehr Bedacht und System an den Lernstoff heran. Dafür habe ich mir die jugendliche Leichtigkeit für Prüfungen abgeschaut."