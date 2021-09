Reh in Innsbrucker Wald mit Armbrust erschossen

In einem Wald in Innsbruck im Bereich Paschberg ist ein Reh offenbar mit einer Armbrust erschossen worden. Eine Spaziergängerin entdeckte das getötete Tier am Freitag, die Polizei ermittelt unter anderem wegen Tierquälerei. Das Reh dürfte zwischen Mittwoch und Freitag getötet worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.