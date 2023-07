Reglos im Wasser: Elfjähriger aus Tiroler Freibad gerettet

Ein elfjähriger Schüler ist Mittwochvormittag im Tivoli-Freibad in Innsbruck aus bisher unbekannter Ursache regungslos im Wasser getrieben und dann von Badegästen aus dem Becken gezogen worden. Der Bub wurde von Ersthelfern reanimiert, berichtete die Polizei. Schließlich wurde der Elfjährige in stabilem Zustand mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Ein Schulkamerad hatte den Buben zuvor regungslos im Freibad bemerkt.