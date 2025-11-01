Regionale Klimatickets werden teurer: Wo die Jahreskarten mehr kosten

Das Klimaticket wird nicht nur in seiner österreichweiten Variante deutlich teurer, auch für die meisten regionalen Klimatickets bzw. Jahreskarten in den Bundesländern muss man demnächst tiefer in die Tasche greifen. Vor allem in Oberösterreich und in Wien sind die Preissprünge hoch. Beim Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), in Salzburg, der Steiermark und Vorarlberg steigen die Tarife im einstelligen Prozentbereich, in Kärnten gar nicht.

Der Preis für das bundesweit gültige Klimaticket Österreich wurde mit September von 1.095 auf 1.300 Euro erhöht und steigt mit Jahreswechsel noch einmal auf 1.400 Euro. Diese beiden Stufen zusammengenommen bedeuten einen Sprung um knapp 28 Prozent. Die Jahreskarte der Wiener Linien wird im gleichen Ausmaß teurer: Sie wird künftig 467 statt bisher 365 Euro kosten - wobei es einen Rabatt bei der digitalen Variante gibt. Allerdings ist der Preis für dieses Jahresticket seit 2013 nicht erhöht worden.

In Oberösterreich um 19 Prozent teurer, in der Ostregion um 7,7 Prozent In Oberösterreich steigt der Preis für das KlimaTicket um knapp 19 Prozent: Das KlimaTicket OÖ Regional (Bundesland ohne Linz, Wels und Steyr) kostet ab 1. Jänner 467 statt bisher 393 Euro, das KlimaTicket OÖ Gesamt (inklusive der Stadtverkehre der drei Statutarstädte) 703 Euro statt bisher 592 Euro. Die Preissteigerung erfolge "im Gleichklang" mit jener des österreichweiten Klimatickets, so der Oberösterreichische Verkehrsverbund. Beim Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) wurden die Preise für die VOR Klimatickets MetropolRegion (gültig in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland) und Region sowie für die VOR Strecken-Jahreskarten bereits per 1. September angepasst. Die Preiserhöhung erfolgte im Ausmaß von 7,7 Prozent und habe sich an der letzten Indexierung des bundesweiten Klimatickets orientiert, hieß es. Es war dies die erste Erhöhung seit Einführung des VOR Klimatickets 2022, wurde betont. Das VOR Klimaticket MetropolRegion kostet bei Einmalzahlung nun 898 Euro im Vergleich zu 860 Euro davor. 533 Euro im Vergleich zu davor 495 Euro kostet das Klimaticket Region, das nur in Niederösterreich und dem Burgenland gültig ist. Der Tarif für die Kernzone Wien bilde den Sockelbetrag für alle VOR-Tarife mit Einbindung der Kernzone, deshalb kommt es mit Jahreswechsel zu einer entsprechenden Ticket-Preisanpassung für diese Strecken, hieß es auf APA-Anfrage.

Salzburg, Steiermark und Vorarlberg erhöhen nur leicht In Vorarlberg wird das Jahresticket 2026 um 14 Euro teurer, die Ticketpreise würden jährlich im Bereich des Kostenindex angepasst, hieß es auf Anfrage. Der Grundpreis steigt von 434 auf 448 Euro (plus 3,2 Prozent). Allerdings gab es schon bisher verschiedene Ermäßigungen und Kombis, sodass für die meisten Erwachsenen für ein KlimaTicket VMOBIL maximo nächstes Jahr 396 Euro fällig werden dürften. Um eine ähnliche Größenordnung steigen die Preise in der Steiermark. Hier hat das Klimaticket bis zum 1. Juli 2025 499 Euro gekostet und nun ist es um 514 Euro zu haben. Ein Sonderfall ist allerdings Graz, denn da wird das Klimaticket für Menschen mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt mit 100 Euro gefördert. Somit kostet den Grazerinnen und Grazern das Klimaticket nur 414 Euro.

In Salzburg werden die Preise für die regionalen Klimatickets 2026 nur minimal erhöht. Das Klimaticket "Classic" wird laut dem Salzburger Verkehrsverbund um 1,5 Prozent teurer und kostet neu 399 statt 393 Euro. Der Zuschlag für die Variante "Plus" - das Ticket wird übertragbar und an Wochenenden und Feiertagen kann eine zweite Person gratis mitgenommen werden - bleibt mit 100 Euro gleich. Die Preise für die Klimatickets für alle unter 26 Jahre und Senioren steigen um jeweils 4 Euro auf 299 Euro an, die "Super s'COOL Card" für Schüler und Lehrlinge kostet neu 99 statt 96 Euro. Seit der Einführung des Jahrestickets für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg lag die Preiserhöhung etwa bei der Hälfte der allgemeinen Inflationsrate.