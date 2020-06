Region setzt sich für Asylwerber ein

In der mühsamen Suche nach Quartieren für Asylwerber bekommt das Land Salzburg Hilfe aus der ländlichen Region: Der Regionalverband Oberpinzgau nimmt die Organisation der Quartiere selbst in die Hand und präsentierte am Dienstag in der Gemeinde Stuhlfelden ein Projekt für Unterbringung und Integration.

Die Idee: Kleinere Wohneinheiten und eine umfangreiche Betreuung durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin. "Diese Maßnahmen sollen helfen, die Integration rascher und wirksamer umzusetzen", sagt die zuständige Landesrätin Martina Berthold ( Grüne).

Der Regionalverband, zu dem neun Gemeinden gehören, bekommt als Quartiergeber vom Land eine Entschädigung von 12,50 Euro pro Person und Nacht. Damit müssen Miete, Betriebskosten und Betreuungspersonal finanziert werden.