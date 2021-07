Regenbogenwand und Sitzbank in Klagenfurt beschmiert

Eine in Regenbogenfarben gestaltete Wand und eine in den Farben der Transgender Pride-Fahne gehaltene Sitzbank im Klagenfurter Lendhafen sind am Dienstag beschmiert und mit LGBTQ-feindlichen Botschaften versehen worden. Wie der Verein Queer Klagenfurt/Celovec in einer Aussendung mitteilte, dürften die unbekannten Täter am helllichten Tag am Werk gewesen sein, unter anderem wurde die Wand mit Totenköpfen und der Aufschrift "Fuck LGBTQ" versehen.

Bereits nach der Regenbogenparade in Klagenfurt zehn Tage zuvor hatte es Übergriffe auf Teilnehmende der Parade gegeben, Queer Klagenfurt berichtete von mehr als 30 Meldungen über körperliche Angriffe, Sachbeschädigungen oder Drohungen im Internet. Zumindest die Wand war bis zum Mittwochvormittag wieder mit Regenbogenfarben versehen worden.