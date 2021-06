Pride-Paraden: Tausende feiern in Paris, Prügel in Istanbul

Mit Regenbogenflaggen und farbenfrohen Plakaten sind am Samstag in Paris an die 30.000 Menschen zur Pride-Parade auf die Straße gegangen. Die Demonstranten zogen vom Pariser Vorort Pantin zum Platz der Republik im Zentrum der französischen Hauptstadt.

Es war das erste Mal, dass eine Pride-Parade in einer der Pariser Banlieues startete. Der Sprecher der Organisation Inter-LGBTQ, Matthieu Gatipon-Bachette, sagte, die Entscheidung, Pantin zum Startpunkt der Parade zu machen, sei getroffen worden, um die Veranstaltung inklusiver zu machen. „Indem wir die Pride hierher bringen, zeigen wir, dass sie allen gehört“, sagte er.Auch in zahlreichen anderen Metropolen fanden am Samstag Pride-Paraden statt.

Gefeiert wurden auch in Rom - noch ehe dann die Feiern in Jubel über den Fußball-Sieg Italiens über Österreich übergingen.