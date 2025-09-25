Könnte Kleinkinder verletzen: Rückruf von Regen-Gewand

Der Kinder-Regenponcho mit dem Produktnamen LAMBAOL JRS wird zurückgerufen. Es handelt sich um ein Produkt der Marke McKinley. Die in den Kindergrößen verbauten Kordeln am Kragen könnten zu Verletzungen bei Kleinkindern führen. Es seien nur die Größen 116 und 128 betroffen, alle anderen Größen könnten laut der Verkaufsstelle Intersport problemlos weiterverwendet werden.

Intersport bittet, das betroffene Produkt zu einem ihrer Shops zurückzubringen. Dort werde der Kaufpreis zurückerstattet. Weiters solle auch jede Person informiert werden, an die der betroffene Artikel weiterverkauft oder verliehen wurde.