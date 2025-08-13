Wirtschaft

Bratwürste wegen Gesundheitsgefahr zurückgerufen

Die El Gusto Espanol GmbH & Co. KG nimmt ihre galizischen Bratwürstchen aus dem Handel.
13.08.25, 11:48
Das Unternehmen gab bekannt, dass das Produkt Chorizo Cocktail (ca. 300 g) eine Gesundheitsgefährdung darstellt. Nähere Informationen dazu, wie das Produkt den Konsumenten schaden könnte, wurden nicht angegeben.

Verzehr nicht empfohlen

"Das Unternehmen El Gusto Espanol GmbH & CoKG ruft im Sinne des vorsorgenden Verbraucherschutzes das oben genannte Produkt zurück. Alle anderen Produkte des Lieferanten sind nicht von dem Rückruf betroffen", heißt es in einer Aussendung. Den Konsumenten wird davon abgeraten, das Produkt zu verzehren.

Die betroffenen Produkte mit der Chargennummer 301028525 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.08.2025 wurden in allen Verkaufsstellen gesperrt und aus dem Verkauf genommen. Verbraucher können die Bratwürste in allen Verkaufsstellen auch ohne Rechnung zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

