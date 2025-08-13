Bratwürste wegen Gesundheitsgefahr zurückgerufen

Das Unternehmen gab bekannt, dass das Produkt Chorizo Cocktail (ca. 300 g) eine Gesundheitsgefährdung darstellt. Nähere Informationen dazu, wie das Produkt den Konsumenten schaden könnte, wurden nicht angegeben.

Verzehr nicht empfohlen "Das Unternehmen El Gusto Espanol GmbH & CoKG ruft im Sinne des vorsorgenden Verbraucherschutzes das oben genannte Produkt zurück. Alle anderen Produkte des Lieferanten sind nicht von dem Rückruf betroffen", heißt es in einer Aussendung. Den Konsumenten wird davon abgeraten, das Produkt zu verzehren.

Rückruf von Bratwürsten Produkt: Chorizo Cocktail

Menge: ca. 300 g

Lieferant: El Gusto Espanol GmbH & CoKG

Verkäufer: Transgourmet

Charge: 301028525

Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.08.2025