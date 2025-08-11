Beim Produkt Belgian Chocolate Moments Smurfen "Popping Milk Chocolates with Cookies" der Marke Neuhaus Chocolates wurde das Vorhandensein des Allergens "Weizen" festgestellt. Dieses ist nicht auf dem Etikett angegeben und könnte für Allergiker ein gesundheitliches Risiko darstellen.

Aus diesem Grund habe der Hersteller beschlossen, das Produkt aus dem Verkauf zu nehmen. Verbraucher, die allergisch sind oder eine Intoleranz aufweisen, können die Schokolade an den Verkaufsort zurückbringen. Personen, die keine Weizenallergie haben, können das Produkt weiterhin ohne Risiko konsumieren. Es handelt sich bei dem Produktrückruf um Chargennummern, die im Zeitraum zwischen 16.06.2025 und 04.08.2025 verkauft wurden.