Der Händler Action ruft zwei Quetschies zurück, die nicht zum Verzehr geeignet sind. Es handelt sich um die Slush Puppie Limonade 250 ml und den Toxic Waste Sour Slushy 250 ml. Der Glyceringehalt der Produkte sei zu hoch.

Zur Vorgehensweise für Konsumenten erklärte Action: "Falls Sie im Besitz des oben genannten Produkts sind, konsumieren Sie dieses bitte nicht. Wir bitten Sie, das Produkt in eine beliebige Action-Filiale in Ihrer Nähe zurückzubringen."