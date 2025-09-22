Potenziell schädlich für Baby: Schnuller wird zurückgerufen
Ein Schnuller der Marke Curaprox könnte laut Untersuchungen der slowenischen Konsumentenschutzorganisation (ZPS) gesundheitsschädlich sein. Aus diesem Grund werden folgende LOT-Nummern zurückgerufen: 006, 007, 008, 009, 010, 011. Diese sind auf der Vorderseite des Schnullers ablesbar.
Konkret geht es laut dem Hersteller Curaden um die Substanz Bisphenol A (BPA), eine Substanz, die als potenziell gesundheitsschädlich eingestuft wird. Sofort eingeleitete Nachtests durch unabhängige Labore haben die Ergebnisse der ersten Tests bestätigt.
Curaden erklärt über die Unternehmenswebsite: "Die Sicherheit der Kinder und unserer Kundinnen und Kunden hat für uns oberste Priorität. Curaden macht bei Qualität und Produktsicherheit keine Kompromisse. Wir haben daher unverzüglich alle notwendigen Massnahmen ergriffen, den Verkauf des Produkts mit sofortiger Wirkung gestoppt und einen Produktrückruf gestartet."
Konsumentinnen und Konsumenten erhalten für alle betroffenen Produkte den vollen Kaufpreis zurück. Das ist entweder durch die Rückgabe der Schnuller bei der Verkaufsstelle oder durch den Nachweis eines Onlinekaufs möglich.
