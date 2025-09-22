Potenziell schädlich für Baby: Schnuller wird zurückgerufen

Ein Schnuller der Marke Curaprox könnte laut Untersuchungen der slowenischen Konsumentenschutzorganisation (ZPS) gesundheitsschädlich sein. Aus diesem Grund werden folgende LOT-Nummern zurückgerufen: 006, 007, 008, 009, 010, 011. Diese sind auf der Vorderseite des Schnullers ablesbar.

Konkret geht es laut dem Hersteller Curaden um die Substanz Bisphenol A (BPA), eine Substanz, die als potenziell gesundheitsschädlich eingestuft wird. Sofort eingeleitete Nachtests durch unabhängige Labore haben die Ergebnisse der ersten Tests bestätigt.