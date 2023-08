Razzien in mehreren Bundesländern wegen illegalen Waffenhandels

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) führte am 22. August mehrere Hausdurchsuchungen, Sicherstellungen sowie Anordnungen zur sofortigen Vernehmung im Bereich des illegalen Waffenhandels durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaften setzte die DSN die Aktion in den frühen Morgenstunden zeitgleich in der Steiermark, in Oberösterreich, in Niederösterreich, im Burgenland, in Salzburg und in Tirol um.

Insgesamt elf Personen werden verdächtigt, illegale Schusswaffen zu besitzen. Gegenüber mehreren Verdächtigen wurden daher ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Eine Person wurde festgenommen.

