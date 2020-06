Rauch-Sheriff: Vom Feindbild zum Vorkämpfer

Österreichs Rauch-Sheriffs wurden jahrelang verhöhnt, ausgelacht und sogar körperlich attackiert. Doch der Lungenkrebs-Tod des Journalisten Kurt Kuch, 42, löste ein Umdenken in Politik und Bevölkerung aus. Die Regierung denkt so laut wie nie über ein generelles Rauchverbot in den 76.000 heimischen Gastronomiebetrieben nach.

Österreichs bekannteste Rauch-Sheriffs, Dietmar Erlacher und Robert Rockenbauer gönnen sich dieser Tage so manches triumphierende Lächeln. Schließlich stemmen sich die beiden Tiroler seit Jahrzehnten gegen Nikotin in der Gastronomie.

Dietmar Erlacher sorgte 2006 erstmals für Schlagzeilen. Der an Krebs erkrankte Tischler rekrutierte eine Rauch-Sheriff-Truppe von 400 Mitstreitern und begann mit Anzeigen-Feldzügen gegen Wirte. Das umstrittene Tabakgesetz trat damals gerade in Kraft. Die Gastronomen ignorierten die Gesetzgebung großteils – Nichtraucher wurden in Lokalen zum Passivrauchen "genötigt".