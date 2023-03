Ein Maskierter soll am Dienstagvormittag im Innsbrucker Stadtteil Reichenau eine Trafikantin und eine Angestellte mit einem Brotesser bedroht haben und anschließend mit der Beute geflüchtet sein, bestätigte die Polizei gegenüber der APA einen Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" am Dienstag. Der 29-jährige Verdächtige wurde eine Viertelstunde später festgenommen.

Der Mann wurde von einer Streife in einem Wohnhaus in der Nähe des Tatorts aufgespürt, sagte Ermittler Philipp Rapold der APA. Er hatte einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag bei sich. Opfer und Täter wurden am Vormittag befragt.