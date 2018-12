Rassistischer Nikolo in Bad Gastein sorgt für Ärger

Christian Oberthaler, der der Nikolo ist, sagt zu seinem Auftritt: "Ich verstehe die Aufregung nicht. Das ist eine jahrhundertealte Tradition, dass der Nikolo etwas durch den Kakao zieht. Mal sind es Fußballer, mal Feuerwehrleute, dann wieder Lehrer oder Politiker oder die Weiber. Jetzt sind die Türken schon in dritter Generation hier und integriert, jetzt dachte ich, kann man sie auch mal durch den Kakao ziehen." Der 59-Jährige ist seit rund 25 Jahren im Ort als Nikolo unterwegs.

Während des Gesprächs mit dem KURIER befindet er sich im Kebap-Lokal seines Freundes: "Der hat sich auch zerkugelt darüber. Es ist nicht rassistisch gewesen. Ich hab nichts Bösartiges gesagt, nur Humorvolles, was sich reimt. Das Letzte, was ich will, ist, dass die Nazis wieder kommen." Er sieht es als Anerkennung, durch den Kakao gezogen zu werden.

"Absolut unpassend"

Der Bürgermeister von Bad Gastein, Gerhard Steinbauer ( ÖVP), nennt die Aktion "absolut unpassend". "Ich kenne den Herrn Obernthaler, es war sicher nicht so gemeint, wie es rüber gekommen ist. Der Wettstreit, wer lustiger und origineller ist, kann solche Blüten treiben. Es war gut gemeint, aber im konkreten Fall ist das Komplett in die Hose gegangen."

Es sei ein jahrhundertealter Brauch in Gastein, dass sich ein Nikolo mit Krampus und Engerln zu einer Pass zusammentun, von Haus zu Haus ziehen und vor Menschengruppen auftreten. "Es ist ungut, dass mit so einer Aktion ein so alter Brauch in ein schlechtes Licht gerückt wird", sagt der Bürgermeister.