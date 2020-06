Raser flüchtete vor Polizei in Salzburg, schwerer Motorradunfall in Salzburg

157 km/h statt 100 km/h

Doch der 20-Jährige war nicht der einzige Pkw-Lenker, der es in der Nacht auf Samstag in Salzburg besonders eilig hatte: Auf der B156 bei Acharting war ein Pkw-Lenker mit seinem Wagen mit einer Geschwindigkeit von 157 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs. Auf der Alpenstraße fuhr ein Pkw-Lenker mit seinem Auto sogar doppelt so schnell wie erlaubt. Der Mann raste mit seinem Wagen mit einer Geschwindigkeit von 114 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h. Beide Raser werden angezeigt. Letzterer muss laut Polizei mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Weiters hielten die Beamten bei Kontrollen im Stadtgebiet von Salzburg und im Bezirk Salzburg Umgebung einen Lenker mit 1,42 Promille Alkohol im Blut auf und stoppten zwei Fahrzeuge, an welchen nicht genehmigte Veränderungen vorgenommen wurde. Die beiden Zulassungsbesitzer und der Alkolenker wurden angezeigt. Der betrunkene Autofahrer musste zudem den Führerschein abgeben.