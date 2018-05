Randale: Sechs Österreicher aus Lignano verbannt

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Lignano außerdem ein schwerer Unfall. Ein 17 Jahre alter Grazer war beim Überqueren der Straße unachtsam. „Erst fuhr ein Rettungswagen vorbei. Der junge Mann wartete ab, wollte dann die Straße queren und hat einen nachkommenden Pkw übersehen“, erzählt Bartlmä. Der Steirer wurde vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Leichte Verletzungen erlitt in der Nacht auf Montag ein anderer Österreicher, der eine Straßensperre missachtete und mit seinem Pkw in eine Baustelle krachte.