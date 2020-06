Randale in Graz: Kein klares Nein zu Gewalt

Gleich vorweg: Die offizielle Demonstration gegen den Grazer Akademikerball am Samstagabend verlief ruhig. Das Platzverbot wurde laut Polizei eingehalten, rund 1000 Demonstranten zogen absolut friedlich vom Südtirolerplatz über den Grieskai und Andreas-Hofer-Platz zum Hauptplatz.

Nach der Kundgebung allerdings sorgte eine Handvoll Demonstranten dafür, dass die Situation eskalierte – und die Demo gegen die Burschenschafter, wie schon aus Wien bekannt, wieder Negativschlagzeilen machte: Sie zündeten Mistkübel an, warfen Straßenschilder um und Farbbeutel auf Polizeiautos, auch Schaufenster gingen zu Bruch. Die Ballbesucher wurden nicht nur beschimpft, sondern zum Teil auch körperlich attackiert.

Die Grazer reagierten entsprechend empört.

"Jeder Mistkübel, der brennt, ist einer zu viel", sagt auch der grüne Europaabgeordnete Michel Reimon.

Warum tun sich dann die Demoorganisatoren und linken Unterstützer so schwer damit, die Gewalt bei "ihren" Veranstaltungen ganz klar und deutlich zu verdammen? "Weil sie zu Recht genau so trotzig sind wie all die Moslems, die sich nicht von Al Kaida distanzieren wollen müssen, und alle Christen, die keinen Grund sehen, sich von Breivik zu distanzieren", sagt Reimon. "Man will sich nicht von anderen erst in die Nähe von etwas rücken und sich dann von denselben Leuten und Medien zur Distanzierung auffordern lassen."

Das Ergebnis dieses Trotzes ist dann aber, dass die Öffentlichkeit alle Demonstrierenden schnell in einen Topf wirft, was wiederum alle Beteiligen "schade" finden.