In Österreich leben rund 750.000 Muslime. Vom Abend des 18. Februars bis zum 19. März fand der Fastenmonat Ramadan statt. Während des muslimischen Fastens wird von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen, Sex und sogar auf Kaugummi verzichtet.

Der Ramadan endete heuer am 19. März, die Muslime feiern heute (20. März) das Fest Eid ul Fitr , auch bekannt als "Fest des Fastenbrechens". Das Islamische Zentrum empfiehlt folgende Grußformel zum Fest: "Eid Mubarak" , was "Gesegnetes Eid" bedeutet.

Was bedeuten Sahur und Iftar?

Das Frühstück, das man vor dem Fasten einnimmt, wird Sahur genannt. Am 19. Februar darf man bis 5:11 Uhr essen und trinken. Das Abendessen – Iftar genannt – findet am ersten Fastentag um 17:29 Uhr statt.

Das Fasten gehört zu den fünf Säulen des Islams und ist für viele praktizierende Muslime ein Teil ihres Glaubens. Doch wie richtet man Glückwünsche an jemanden aus, der Ramadan hält?