Räuberisches Trio im Jugendalter in Vorarlberg festgenommen

Wenig später traf der Ausgeraubte erneut auf dieses Trio, dieses Mal in einem Zug, in dem er mit einem gleichaltrigen Freund in Richtung Bregenz unterwegs war. Das Trio forderte erneut durch Drohungen Geld und nahm dem zweiten Jugendlichen dessen Airpods (Kopfhörer) ab, so die Exekutive.

Rasche Festnahmen

Die inzwischen verständigte Polizei konnte zwei der Verdächtigen noch im Zug und den dritten bei seiner Wohnadresse festnehmen. Im Zuge der Festnahme der zwei Beschuldigten im Zug erkannte ein anderer Fahrgast einen der beiden als Täter wieder, der ihm bereits vor einigen Tagen seine Kopfhörer durch angedrohte Schläge geraubt haben soll.

Alle drei Festgenommenen befanden sich am Sonntag in Polizeigewahrsam und wurden zum Sachverhalt einvernommen, zu dem weitere Erhebungen eingeleitet wurden.