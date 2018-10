Rätselraten um KFZ-Kennzeichen

„Im Erlass sind keine Wörter wie ,Rape’ angeführt, die nicht gelten. Das wäre eine sehr lange Liste und würde nicht funktionieren“, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Die Frage, ob das Kennzeichen anstößig sei, müsste die Landespolizeidirektion Kärnten klären. Dann mutmaßt das Ministerium: „Vielleicht heißt der Besitzer ja ,Ranzinger Peter’.“

Dem KURIER ist bekannt, dass das Kennzeichen nichts mit dem Namen des Antragstellers zu tun hat. Die Polizei dürfe aus datenschutzrechtlichen Gründen auf diesen Punkt nicht eingehen, so Nemetz. Auch die Frage, wie lange der Zulassungsbesitzer dieses Kennzeichen führt, falle unter diesen Passus. „Nur so viel: Wir haben die Sache aktuell überprüft und der Besitzer darf die Tafel 15 Jahre lang führen. Dann gibt es eine neuerliche Überprüfung“, erklärt Nemetz.

Die Behörde könnte einen weiteren Grund sehen, um einzuschreiten, so sie in „RAPE 1“ die Aufforderung zu einer Straftat sieht. In Paragraf 282, Absatz 1, des Strafgesetzbuches steht: