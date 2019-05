Radsportler getötet, Autolenker fuhr davon

An der Unfallstelle wurden Teile eines Audi A6, Kombi oder Limousine, Modell 4B, delfingrau, Erstzulassung 2002 bis 2004 vorgefunden. Der Wagen müsste, laut Ermittler, rechts vorne an Scheinwerfer, Stoßstange, Außenspiegel und Kotflügel erhebliche Beschädigungen aufweisen. Beamte der Polizeiinspektion Neumarkt an der Ybbs nehmen unter 059133-3139100 sachdienliche Hinweise entgegen.