Radfahrerin und Fußgängerin überfahren - beide tot

Das Unglück ereignete sich laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegen 8.20 Uhr bei der Raffineriestraße auf Höhe der Ostbahnbrücke. Der Triebwagen war aus Richtung des Ölhafens gekommen. Die Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos zum Unfallhergang dauern an.

Fußgängerin in Tirol überrollt

Zu einem ähnlichen Fall kam es am Montagnachmittag in Tirol: In der Gemeinde See im Tiroler Paznauntal (Bezirk Landeck) wurde eine Fußgängerin von einem Klein-Lkw überrollt und getötet. Das Fahrzeug fuhr auf einer einspurigen Gemeindestraße rückwärts und erfasste die Frau, bestätigte die Polizei einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung" gegenüber der APA. Es kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an Ort und Stelle.