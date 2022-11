Radfahrer in Kärnten von Feuerwehr erfasst

Ein 72-jähriger Radfahrer ist am Montag in St. Veit an der Glan von einem Feuerwehrauto im Einsatz erfasst und schwerstverletzt worden. Der Mann war mit seinem Rad bei einem Kreisverkehr unterwegs, als es aus vorerst unbekannter Ursache zu dem Unfall mit dem Drehleiterfahrzeug kam. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit.

Das Feuerwehrauto war auf dem Weg zu einem Brand in einer Halle im Gewerbegebiet von St. Veit. Das Feuer war am späten Vormittag ausgebrochen und hatte große Teile des Gebäudes zerstört. Brandursache und Schaden standen vorerst nicht fest, insgesamt zehn Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz.