Radfahrer beging nach Kollision mit 67-Jähriger in Graz Fahrerflucht

Eine 67-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in der Grazer Innenstadt nach einer Kollision mit einem Radfahrer durch einem durch den Zusammenstoß bedingten Sturz mit Verletzungen unbestimmten Grades zurückgeblieben. Der Radfahrer hatte kurz angehalten, setzte seine Fahrt dann aber fort. Der Vorfall ereignete sich in der Neutorgasse, Meldungen von Zeugen werden an die Verkehrsinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz erbeten.