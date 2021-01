Pyhrnautobahn nach Lkw-Unfall gesperrt

Auf der A9 Pyhrnautobahn in der Steiermark kam es am Mittwoch um 5:20 zu einem massiven Unfall. Ein Lkw war ins schleudern geraten, in Folge wurden zwei Pkw und fünf weitere Lkw in den Unfall verwickelt.

Schwer Verletzte gab es laut Asfinag keine, der Hubschrauber flog wieder leer zurück. Die Fahrbahn Richtung Graz ist aktuell gesperrt. Abschleppdienste, Feuerwehren und Asfinag arbeiten daran, die Fahrzeuge von der A9 zu bekommen.

Die Dauer der Sperre ist derzeit noch unbekannt, die Asfinag schätzt bist etwa 12Uhr. Eine Ableitung Richtung Süden ist eingerichtet zwischen Treglwang und Kalwang. Stau gibt es aktuell keinen.